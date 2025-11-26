Isernia, “Coro per voci stonate”: la “San Giovanni Bosco” tra i partecipanti all’iniziativa per la Giornata contro la violenza sulle donne

La Scuola “San Giovanni Bosco” di Isernia, ha partecipato alla manifestazione del 25 novembre dedicata alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, svoltasi nella Sala Raucci del Comune di Isernia, con la presenza del Consiglio comunale dei ragazzi , della loro sindaca Serena Cenci, della vicesindaca Viola Padula insieme alla docente referente Filomena Primerano.





L’evento “Coro per voci stonate”, organizzato dall’associazione “La rosa e il libro” con il patrocinio del Comune di Isernia, attraverso varie forme espressive di arte, ha inteso, non solo ricordare le tante vittime di femminicidio, ma anche portare alla riflessione e all’interiorizzazione di modelli etici, comportamentali ed educativi tesi al rispetto e alla non violenza verso le donne investite, in questo momento storico, del triste fenomeno della violenza di genere e del femminicidio.

