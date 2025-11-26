“Tre colori, un mondo”: presentato il Calendario Storico 2026 della Guardia di Finanza

È stato presentato oggi, 26 novembre, nel “Salone d’Italia” della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Calendario Storico della Guardia di Finanza 2026, intitolato “Tre colori, un mondo”. All’incontro hanno partecipato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Comandante Generale Andrea De Gennaro, la giornalista del Tg1 Laura Chimenti e lo storico dell’arte Costantino D’Orazio.





L’opera propone una prospettiva inedita sulle attività della Guardia di Finanza, valorizzando soprattutto quelle meno visibili e più complesse della polizia economico-finanziaria. L’arte diventa uno strumento capace di interpretare e rendere accessibili tematiche tecniche attraverso un linguaggio evocativo. L’edizione 2026 assume un significato particolare perché si inserisce nell’anno del 25° anniversario della polizia economico-finanziaria, testimonianza dell’evoluzione del Corpo, fondato nel 1774 e da sempre capace di adattarsi alle sfide del proprio tempo.

Il Calendario nasce dalla collaborazione tra la Guardia di Finanza, l’Agenzia Armando Testa e il fotoreporter Massimo Sestini. Le fotografie in bianco e nero scattate sul campo sono integrate da elementi grafici essenziali e dai colori simbolici giallo, verde e grigio, per creare un linguaggio “foto-grafico” che unisce rigore documentale e interpretazione artistica. Le 13 tavole finali raccontano la quotidianità operativa delle Fiamme Gialle con uno stile immediato e simbolico.

Giunto alla sua 89ª edizione, il Calendario Storico si conferma un prodotto editoriale di pregio che, dal 1930 a oggi, è diventato uno strumento di comunicazione, identità e memoria del Corpo. Celebra valori e impegno delle Fiamme Gialle, rafforza il legame con i cittadini e unisce tradizione militare e ricerca artistica, proseguendo una storia arricchita negli anni da collaborazioni prestigiose.