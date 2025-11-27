Gildone, due settimane dalla scomparsa di Ricardo Albani: il nuovo appello della famiglia

Il noto programma ‘Chi l’ha visto?’, in onda su Rai 3, sta seguendo la vicenda di Ricardo Albani, 62enne di Gildone. La scorsa settimana il programma aveva iniziato il servizio con un collegamento dalla sua abitazione, mentre ieri sera ha dedicato un nuovo servizio.

La mattina del 13 novembre, Ricardo lascia tutto a casa, cancella i dati dal cellulare e la cronologia del computer, portando con sé soltanto la SIM telefonica. Nel piccolo comune di Gildone, dove vivono circa 700 abitanti e tutti si conoscono, l’uomo viene visto in piazza mentre prende un autobus per Campobasso poco prima delle 6 del mattino. Raggiunto il capoluogo, acquista un biglietto per Termoli, ma dai controlli effettuati sulle telecamere del terminal non risulta essere arrivato nella città adriatica. Da allora, ogni tentativo di rintracciarlo si è rivelato vano: la famiglia ha controllato ovunque, dalle strade a mense e rifugi per senzatetto, purtroppo senza alcun esito.

Ricardo è facilmente riconoscibile per la sua camminata barcollante, dettaglio che le autorità e la comunità sono invitate a tenere presente. La famiglia racconta che non era un periodo facile: difficoltà economiche e preoccupazioni personali pesavano sull’uomo. Il figlio Maurizio lancia un nuovo appello: «Noi siamo sempre qui e ti aspettiamo se vuoi tornare. Vogliamo solo sapere che stai bene.»

Anche l’anziana suocera Antonietta, 91 anni, rivolge parole cariche di affetto: «Ricardo, facci sapere dove sei. Te ne sei andato, ritorna, ti vogliamo bene sempre.»

La moglie Gina racconta che da giovane, quando vivevano in Venezuela, Ricardo era già scomparso una volta, tornando dopo una settimana, e lei sapeva dove trovarlo. Ma stavolta la sparizione è inaspettata. La moglie ipotizza che il marito possa essersi allontanato perché si sentiva incapace di aiutare la famiglia come avrebbe voluto. Nessun biglietto, nessuna lettera: solo silenzio. In un toccante appello nella loro lingua madre, Gina dice a Ricardo: «So che ci sono problemi economici e di salute, ma siamo sempre riusciti a risolverli. Se puoi, torna, come sempre ti aiuteremo. Spero rifletti.»

Dopo giorni di perlustrazioni senza risultati, i Vigili del Fuoco hanno sospeso le ricerche. Tuttavia, le indagini dei Carabinieri proseguono, in attesa di nuove segnalazioni. La comunità molisana resta con il fiato sospeso, sperando che il 62enne possa presto far sapere di stare bene e fare ritorno a casa. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.