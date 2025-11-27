Campobasso, “Macbeth” inaugura la stagione teatrale del Savoia: in scena domenica 30 novembre

La nuova stagione del Teatro Savoia di Campobasso si apre domenica 30 novembre alle ore 18:30 con “Macbeth”, il capolavoro di Shakespeare reinterpretato da Daniele Pecci, protagonista e regista di una messa in scena potente, visionaria e attualissima.

Prodotto da United Artists e promosso dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno della Regione Molise e della Provincia di Campobasso, lo spettacolo segna l’avvio di una stagione ricca di appuntamenti che accompagnerà il pubblico fino al 2026, anno in cui il teatro celebrerà il suo centenario. Accanto a Pecci, nel ruolo di Lady Macbeth, ci sarà Sandra Toffolatti, interprete di una delle figure più affascinanti e oscure del teatro shakespeariano. Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio psicologico tra ambizione, profezie e follia, sostenuto da scenografie evocative, atmosfere oniriche e un cast di grande livello.

I biglietti per i singoli spettacoli sono disponibili dalle ore 17 di oggi, giovedì 27 novembre, presso il botteghino del Teatro Savoia in Piazza Pepe, su ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. Un’apertura di stagione dal forte impatto artistico, pensata per coinvolgere e sorprendere il pubblico sin dal primo appuntamento.