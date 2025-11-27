Agnone, il coraggio di Annamaria: dopo 25 anni da ambulante apre la sua frutteria in via Marconi

Agnone – Il 4 dicembre alle ore 16.30 Annamaria Amicone inaugurerà la sua nuova frutteria in via Marconi n. 8, un passo importante e profondamente simbolico nella vita di una donna che ha fatto del lavoro, dell’impegno e del coraggio la sua identità.

Per circa 25 anni Annamaria ha percorso i paesi dell’Alto e Medio Vastese come ambulante, portando frutta e verdura di qualità direttamente ai clienti, costruendo una rete di fiducia e affetto conquistata giorno dopo giorno, spesso da sola, affrontando sacrifici e chilometri con determinazione instancabile.

Oggi, sostenuta dall’amore e dalla vicinanza dei figli Tamara e Nicolas, dal compagno di Tamara Davide, dalle sorelle Patrizia, Franca e Bruna, e dal compagno Domenico, Annamaria decide di aprire un’attività stabile senza però abbandonare completamente i piccoli paesi che ha servito per anni.

Questa scelta rappresenta anche la realizzazione del sogno della sua mamma, Carmela, che desiderava vederla più tranquilla e meno esposta alla durezza della vita itinerante. Figlia di Bruno Amicone e Carmela, appartenente a una storica e numerosa famiglia di fruttivendoli, Annamaria ha portato avanti con fierezza la tradizione di famiglia, rinnovandola con passione e dedizione.

Aprire un’attività ad Agnone, un territorio che da anni affronta lo spopolamento e in cui ogni investimento comporta rischi, dimostra ancora una volta la tenacia, la sensibilità e il coraggio di Annamaria.

La comunità agnonese si prepara così ad accogliere un nuovo punto di riferimento, frutto non solo di un progetto imprenditoriale, ma di una storia di vita fatta di sacrifici, sogni e amore familiare.

A lei vanno i nostri più affettuosi auguri:

che questo nuovo inizio sia ricco di soddisfazioni e successi.