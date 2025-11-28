Carpinone, il gruppo folk “Ru Maccature” torna in piazza per Telethon

Come ogni anno il Gruppo Folk "Ru Maccature" partecipa alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Telethon. Domenica 14 dicembre dalle ore 10:30, in Piazza Mercato a Carpinone, si potranno acquistare i regali solidali per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.



Ad allietare la mattinata il gruppo folk "Ru Maccaturieglie" composto dai bambini del paese che, con il supporto delle loro famiglie, vogliono dare il loro contributo ad una causa tanto importante. Inoltre la zampogna e la ciaramella, dei maestri Floriano Cifelli e Antonio Scioli, regaleranno un tocco di magia natalizia. Con il coordinamento, sempre attento e puntuale, dell'associazione Kimos Onlus, tutta la provincia di Isernia pullula di iniziative benefiche e Carpinone ogni anno risponde "presente".