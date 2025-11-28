Campobasso, doppia truffa con finto affare sugli orologi: denunciato un uomo

Nella giornata del 26 novembre scorso, la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria il responsabile di due truffe realizzate in città nel mese di aprile.

In entrambi gli episodi il truffatore, cittadino italiano distinto e ben vestito, calvo, alto 1,81 m e dalla corporatura robusta, carnagione chiara e occhi scuri, aveva avvicinato la vittima fingendosi un amico di vecchia data. Dopo averne carpito la fiducia, ha riferito al malcapitato di avere problemi economici, proponendo l’acquisto di orologi di lusso a prezzi stracciati, spacciandoli per un affare imperdibile.



In questo modo è riuscito a farsi consegnare centinaia di euro, nonostante si trattasse, in realtà, di orologi di orologi dallo scarsissimo valore economico. Mercoledì scorso, una delle due vittime ha riconosciuto il truffatore mentre era alla guida di un suv nero, ha annotato il numero di targa ed il modello di auto e ha subito contattato la sala operativa della Questura.



I poliziotti della Squadra Volanti in breve tempo sono riusciti a rintracciare il veicolo e ad identificare il guidatore, persona con a carico numerosissime denunce per truffa su tutto il territorio nazionale. A seguito di perquisizione, all’interno dell’auto sono state rinvenute decine di orologi come quelli venduti alle predette vittime, del valore reale di 5/15 euro, come riferito dallo stesso truffatore, oltre a dépliant e buste con loghi di marche apparentemente prestigiose: “Emporio Watch”, “Fredric Tourbillions” e “Fascion”.



Chiunque avesse subito una truffa o un tentativo di truffa con modalità similari è invitato a recarsi presso la Questura per fornire le indicazioni del caso e collaborare alle indagini.











