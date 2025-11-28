Parte ad Agnone il corso base di cinematografia: iscrizioni gratuite grazie al progetto AggregHIA-Moli

Nell’ambito del progetto AGGREGHIA-MOLI, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Molise, il Comune di Agnone promuove il corso base di cinematografia “Ciak, si sogna”, organizzato in collaborazione con i Comuni di Poggio Sannita, Civitanova del Sannio, Salcito e con l’associazione culturale Moscacieca.

L’iniziativa è aperta a partecipanti di tutte le età interessati a conoscere da vicino il processo creativo e tecnico che dà vita a una produzione cinematografica. Grazie all’esperienza pluriennale dell’associazione Moscacieca, i corsisti avranno l’opportunità di esplorare i segreti del dietro le quinte.

Il corso si svolgerà tutti i martedì, a partire dal 2 dicembre, alle 17:30 nei locali dell’oratorio della chiesa Maria SS. di Costantinopoli ad Agnone. È possibile iscriversi gratuitamente scrivendo una mail all’indirizzo associazione.moscacieca@gmail.com o inviando un messaggio Whatsaspp al numero 329 9269256.