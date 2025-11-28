Giornata dell’emigrazione molisana nel mondo: al Teatro Savoia una serata dedicata a identità, cultura e diaspora

Campobasso, 28 novembre 2025- Il Consiglio regionale del Molise promuove la “Giornata dell’emigrazione molisana nel mondo”, un appuntamento annuale dedicato alla riflessione, alla memoria e alla valorizzazione del legame tra il Molise e le comunità molisane residenti all’estero.

L’evento si terrà sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso il Teatro Savoia di Campobasso, e prevede un ricco programma di interventi, testimonianze e momenti culturali.

La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali e introdotta dalla giornalista Michaela Marcaccio.

A seguire, un omaggio ad Antonio Pettinicchi nel centenario della nascita, con la proiezione di un video dedicato e un dialogo a cura di Tiziana Franceschini, Vincenzo Manocchio e Silvia Valente.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la consegna delle Onorificenze “Ambasciatore del Molise nel Mondo 2025”, riconoscimento attribuito a personalità che, attraverso il proprio lavoro e impegno, hanno contribuito a rappresentare e promuovere il Molise nel contesto nazionale e internazionale.

Seguirà un omaggio a Giose Rimanelli, anch’egli nel centenario della nascita, con un’introduzione alla figura dello scrittore e lettura di alcuni pezzi a cura di Francesca D’Alfonso, Direttore del Centro Universitario di Studi Italo-Americani e Canadesi. La serata sarà impreziosita dall’esecuzione musicale dell’orchestra “MOLISE MY HOME”, che proporrà brani ispirati ai testi poetici di Rimanelli.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per riaffermare il valore identitario delle radici molisane e rinsaldare i rapporti con le comunità che, pur lontane, continuano a mantenere vivo il legame con la loro terra d’origine.

L’evento è aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria al numero 0874 424006, attivo dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consiglio Regionale del Molise: http://www.youtube.com/@consiglioregionalemolise2401.

a cura dell'Ufficio attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e Comunicazione pubblica (ms)