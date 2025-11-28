Isernia, truffa del falso conoscente: 500 euro sottratti a un anziano

La Polizia di Stato di Isernia ha denunciato un uomo di 54 anni, con precedenti specifici, per aver messo a segno una truffa ai danni di un anziano signore di 80 anni. La vittima è stata avvicinata in centro città da un uomo che, fingendo di conoscerlo, lo ha convinto a salire sulla propria auto.

Durante il tragitto, il truffatore ha simulato difficoltà economiche e ha chiesto un prestito di denaro, offrendo in cambio alcuni orologi che spacciava per oggetti di valore. L'anziano, nel tentativo di aiutarlo, è stato accompagnato dal malfattore presso uno sportello Bancomat dove ha prelevato 500 euro che ha poi consegnato all'uomo prendendo in cambio orologi. La vittima, accortosi subito che gli orologi erano di scarso valore e resosi conto del raggiro, ha immediatamente chiesto l'intervento della Polizia. Prontamente gli agenti della Squadra Volante hanno avviato le indagini, raccogliendo la descrizione dell'uomo e del veicolo.

Grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad individuare l'auto sospetta e ad identificare il responsabile. Si tratta di un 54enne, già noto alle Forze dell'Ordine per reati contro il patrimonio e per l'utilizzo della medesima tecnica truffaldina in altre occasioni.

A suo carico il Questore di Isernia ha emesso il provvedimento di divieto di ritorno in questa provincia di anni 3.

#essercisempre