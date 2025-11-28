ISERNIA: Concerti, Teatro, Mostre ed Eventi, il Programma Auditorium 2025/2026

Ãˆ disponibile il Programma Auditorium 2025/2026, completamente rinnovato, chiaro e semplice da consultare. Una stagione ricca di emozioni, arte e spettacolo, pensata per coinvolgere un pubblico sempre piÃ¹ ampio e appassionato.

ISERNIA. Ãˆ disponibile il Programma Auditorium 2025/2026, pubblicato in una versione completamente rinnovata, piÃ¹ chiara e semplice da consultare. Una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, arte e spettacolo, pensata per coinvolgere un pubblico sempre piÃ¹ ampio e appassionato.

Per facilitare la scelta degli eventi, lâ€™Auditorium ha organizzato lâ€™intera programmazione in tre grandi categorie, cosÃ¬ da permettere a ciascuno di individuare rapidamente gli appuntamenti piÃ¹ in linea con i propri gusti.

CONCERTI. Tour, spettacoli dâ€™orchestra, tributi ai grandi protagonisti della musica: la sezione dedicata ai concerti raccoglie proposte per tutti gli amanti dei suoni dal vivo, spaziando tra generi e stili diversi.

TEATRO E BALLETTO. Una selezione curata di spettacoli di prosa, danza classica e contemporanea, con la presenza di importanti compagnie e nuovi talenti.

MOSTRE ED EVENTI. Esposizioni, incontri, festival e appuntamenti speciali: un contenitore dinamico che valorizza la cultura in tutte le sue forme.