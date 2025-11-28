Molise, scossone nella sanitÃ : Carabellese lascia lâ€™incarico allâ€™Asrem

CAMPOBASSO â€“ Ãˆ un vero terremoto nella sanitÃ del Molise. Bruno Carabellese, direttore sanitario dellâ€™Asrem, ha rassegnato oggi le dimissioni irrevocabili. La decisione Ã¨ stata comunicata tramite una lettera indirizzata al direttore generale dellâ€™Azienda sanitaria del Molise, Giovanni Di Santo, al direttore amministrativo Grazia Matarante e, per conoscenza, al presidente della Regione, Francesco Roberti.

Secondo quanto previsto dal contratto dâ€™opera firmato nel 2023, Carabellese continuerÃ a ricoprire lâ€™incarico per altri quindici giorni, dopodichÃ© lascerÃ definitivamente la guida sanitaria dellâ€™azienda.

Le motivazioni alla base della scelta, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero legate alla mancata condivisione di percorsi giÃ annunciati e avviati. Tra questi, spicca lâ€™organizzazione della Rete ictus predisposta dalla struttura commissariale, per la quale Carabellese aveva giÃ segnalato a settembre che gli ospedali molisani non erano ancora pronti ad affrontare la nuova gestione.

La notizia segna un momento delicato per la sanitÃ regionale, aprendo interrogativi sulle prossime mosse dellâ€™Asrem e della Regione Molise.