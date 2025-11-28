Trivento, l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” ricorda Rita Fossaceca a dieci anni dalla tragica scomparsa

Nella mattinata di oggi, la scuola secondaria di primo grado di Trivento ha voluto rendere omaggio alla dottoressa Rita Fossaceca nel decimo anniversario della sua tragica scomparsa in Kenya, avvenuta il 28 novembre 2015. Una giornata intensa di emozioni, in cui il ricordo di una donna straordinaria si è unito all’esempio di una vita interamente dedicata agli altri.

Gli alunni della classe 2B hanno realizzato un lavoro creativo che ha catturato lo spirito della dottoressa: una farfalla, simbolo del suo animo, sorretta da due mani che rappresentano i bambini triventini e quelli del Kenya. Un’immagine che racchiude il cuore della sua missione: prendersi cura dei più piccoli, offrendo sostegno, istruzione e speranza per un futuro migliore.

Durante la giornata, tutte le classi hanno partecipato a momenti di riflessione. “Sulle ali del ricordo, il grande cuore di Rita continuerà ad illuminare il cammino dei nostri studenti”, hanno affermato i docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”. Il dirigente scolastico, Ida Cimmino, ha lodato l’iniziativa, evidenziando come la figura della Fossaceca rappresenti ancora oggi un esempio di generosità e altruismo. “Sarà sempre fonte di ispirazione per i ragazzi, invitandoli a scegliere ogni giorno, con gesti semplici, di seminare il bene”, ha concluso.