Campobasso, auto finisce oltre un muretto e rompe una tubazione del metano

Nella notte, intorno alle 3, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per un incidente stradale.

Una vettura con a bordo due persone ha perso il controllo, oltrepassando un muretto e terminando la corsa in prossimità di una tubazione del metano, che si è rotta causando una fuoriuscita di gas.

La squadra ha messo in sicurezza l’area, delimitando la zona e interrompendo ogni possibile fonte di innesco, in attesa dei tecnici della rete del metano chiamati per il ripristino della linea. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Campobasso per i rilievi di rito.