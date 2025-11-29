Sotto la neve arriva il nuovo scuolabus: Pescopennataro investe nel futuro dei suoi giovani

Ãˆ arrivato sotto una suggestiva nevicata il nuovo scuolabus comunale di Pescopennataro, simbolo concreto di unâ€™amministrazione che continua a investire nella comunitÃ e, soprattutto, nelle nuove generazioni. Lâ€™annuncio, accolto con soddisfazione da famiglie e cittadini, rappresenta un passo significativo verso un servizio scolastico piÃ¹ moderno, sicuro ed efficiente.

Il mezzo, capace di trasportare fino a 32 studenti di tutte le etÃ â€“ dai piÃ¹ piccoli dellâ€™asilo nido agli studenti delle scuole superiori â€“ Ã¨ dotato delle piÃ¹ recenti tecnologie per garantire sicurezza e comfort. Tra i punti di forza figurano infatti sistemi di protezione avanzati, dotazioni moderne e soluzioni a basse emissioni che rendono il trasporto non solo piÃ¹ confortevole, ma anche piÃ¹ sostenibile dal punto di vista ambientale.

Lâ€™acquisto Ã¨ stato possibile grazie a fondi SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) destinati a progetti per lâ€™istruzione. Un risultato tuttâ€™altro che scontato, frutto della determinazione degli amministratori e dei tecnici comunali che, partecipando attivamente a incontri istituzionali e confronti non sempre semplici, sono riusciti a rimodulare risorse finora inutilizzate per metterle al servizio della comunitÃ .

Un lavoro di squadra che ha permesso a Pescopennataro di inserirsi pienamente nella strategia per le aree interne e di ottenere un finanziamento di grande valore per il territorio.

Il nuovo scuolabus continuerÃ inoltre a garantire, grazie allâ€™accordo giÃ attivo con il Comune di Agnone, il servizio di trasporto anche agli alunni delle frazioni non residenti a Pescopennataro, confermando cosÃ¬ la volontÃ di offrire un sostegno concreto alle famiglie dellâ€™Alto Molise.

Il Sindaco e lâ€™Amministrazione comunale hanno voluto esprimere un ringraziamento speciale al Comune di Agnone, ente capofila della strategia, e a tutti i comuni dellâ€™area, ribadendo lâ€™impegno a favore della scuola, dei giovani e del futuro del territorio.

La cittadinanza, insieme ai sindaci e agli amministratori del comprensorio, Ã¨ invitata a partecipare alla cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo scuolabus, che si terrÃ sabato 6 dicembre alle ore 11.00 in Piazza del Popolo.

Un momento di festa e condivisione per salutare un investimento che guarda lontano, con fiducia e con la forza di una comunitÃ unita.

Vi aspettiamo numerosi!