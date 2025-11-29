Castiglione M.M saluta il dottore uscente e accoglie la nuova medico di base. Di Palma:“La nostra comunità cresce grazie a chi sceglie di prendersene cura”

Castiglione MM. Momento di passaggio importante per la comunità castiglionese, che in questi giorni saluta con gratitudine il medico di base uscente e accoglie con fiducia la nuova professionista incaricata. A esprimere il sentimento della cittadinanza è la sindaca, dott.ssa Silvana Di Palma, che ha voluto rivolgere parole di riconoscenza e incoraggiamento.

«Grazie di cuore al dottore per ciò che ha fatto per Castiglione – afferma la sindaca –. Il suo impegno, la sua presenza costante e la sua dedizione hanno rappresentato un punto di riferimento per tantissimi cittadini. La nostra comunità gli sarà sempre riconoscente».

Allo stesso tempo, la sindaca ha rivolto un messaggio di benvenuto alla nuova medico di base, la dott.ssa Malatesta, che sarà operativa da lunedì.

«Accogliamo la dott.ssa Malatesta con entusiasmo e fiducia – prosegue Di Palma –. Le auguriamo buon lavoro e di trovare nel nostro paese un ambiente accogliente, collaborativo e ricco di umanità. Il suo ruolo è fondamentale per il benessere dei cittadini, e siamo certi che saprà svolgerlo con professionalità e vicinanza」。

La sindaca ha poi sottolineato il valore sociale del servizio sanitario di prossimità: «Castiglione è casa anche grazie a chi sceglie di prendersene cura. La presenza di un medico di base attento, preparato e disponibile è un patrimonio prezioso che tutela la salute e rafforza la coesione della nostra comunità».

Il Comune invita tutti i cittadini a offrire la massima collaborazione alla nuova dottoressa, in un clima di fiducia e continuità nel servizio.