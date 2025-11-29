Castiglione M.M - Allerta Truffe sul Territorio: Il Comune Invita i Cittadini alla Massima Prudenza .

Negli ultimi giorni sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti presunti tentativi di truffa ai danni dei residenti, in particolare delle persone anziane. Il Comune lancia un appello alla cittadinanza affinché si mantenga alta l’attenzione e si adottino comportamenti prudenti.
Secondo le testimonianze raccolte, alcuni individui avrebbero tentato di introdursi nelle abitazioni fingendosi tecnici, incaricati comunali o funzionari. Altri episodi riguardano telefonate sospette con richieste insolite di denaro o documenti.
Le autorità locali ricordano alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza:
Non aprire la porta a sconosciuti, anche se si presentano in modo convincente.
Diffidare da telefonate anomale o richieste urgenti non verificabili.
Non consegnare denaro, documenti o informazioni personali a nessuno.
«La prudenza è la nostra miglior difesa», sottolinea l’amministrazione comunale, invitando chiunque noti comportamenti sospetti a contattare immediatamente i Carabinieri o le forze dell’ordine.
Il Comune invita inoltre i cittadini a condividere queste informazioni, così da tutelare soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.