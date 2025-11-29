Termoli, crisiâ€¯Stellantis: la diocesi esprime piena vicinanza ai lavoratori. Lâ€™appello del vescovo Palumbo

Lâ€™incertezza sul futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli continua a crescere, alimentando la preoccupazione di numerosi lavoratori e famiglie del territorio. In occasione della mobilitazione indetta dai sindacati del settore automotive, che si Ã¨ svolta questa mattina, per chiedere un piano industriale concreto, il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Claudio Palumbo, rinnova â€“ a nome di tutta la Chiesa diocesana â€“ la piena vicinanza e solidarietÃ ai dipendenti dello stabilimento.

Il vescovo, richiamando un precedente comunicato diffuso nei mesi scorsi, invita nuovamente le istituzioni, a tutti i livelli, ad assumere maggiore consapevolezza di fronte a ciÃ² che si profila come un dramma doloroso per le comunitÃ del Molise e in particolare del basso Molise. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la possibile revoca del progetto della Gigafactory, con il rischio concreto di perdere un investimento ritenuto strategico per la transizione energetica e per lâ€™occupazione locale.

Di fronte alla possibilitÃ che decisioni definitive siano giÃ state prese, il vescovo si chiede quale potrÃ essere il futuro di tante famiglie e di tanti giovani. La perdita di aziende e posti di lavoro, sottolinea, avrebbe gravi conseguenze sullâ€™intero tessuto economico e sociale del territorio. La Chiesa diocesana ribadisce di essere concretamente dalla parte dei lavoratori e delle loro famiglie, condividendo il disorientamento generato dalle notizie sempre piÃ¹ preoccupanti sulle prospettive dello stabilimento. La nota richiama la necessitÃ di denunciare eventuali ritardi, omissioni o negligenze, affermando che Â«non câ€™Ã¨ dignitÃ senza lavoroÂ» e che la dignitÃ negata rende questa area geografica Â«terra bruciata, un deserto senza vitaÂ». Viene ricordato il compito di vigilare su tutto ciÃ² che Ã¨ contrario alla dignitÃ della persona e alla convivenza civile.

Il vescovo esprime solidarietÃ ai tanti padri di famiglia che rischiano di perdere il lavoro e alle famiglie angosciate dalla possibile chiusura di uno stabilimento che ha assicurato per anni certezza e futura stabilitÃ . Accanto alla solidarietÃ , mons. Palumbo richiama la responsabilitÃ collettiva a impegnarsi per favorire il dialogo e lâ€™incontro tra le parti coinvolte. Negli ultimi tempi, ricorda, si sono moltiplicati tentativi di tavoli di confronto e di concertazione, purtroppo senza esiti positivi. Da qui la domanda: Ã¨ possibile dubitare della capacitÃ di incontrarsi, dialogare, ascoltarsi e cercare insieme vie dâ€™uscita positive?

Ai sindacati il vescovo assicura vicinanza e sostegno per le manifestazioni pubbliche pacifiche e per lâ€™impegno a favore dei lavoratori. La nota richiama inoltre lâ€™insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa, che vede nei sindacati strumenti di difesa e promozione della dignitÃ dei lavoratori, fondati su principi come responsabilitÃ , personalismo e partecipazione. La loro azione, si sottolinea, supera la dimensione economica per includere quella umana, sociale e culturale del lavoro e richiede un dialogo costruttivo e collaborativo con imprenditori e istituzioni, per contribuire alla costruzione di una societÃ piÃ¹ giusta e solidale.

La conclusione della nota richiama il valore del lavoro come base del futuro di una societÃ unita, fondata sullâ€™uguaglianza e sulle pari opportunitÃ . Senza lavoro â€“ si avverte â€“ si generano scarti sociali, arretratezza, sottosviluppo e terreno fertile per illegalitÃ e criminalitÃ organizzata. Da parte delle comunitÃ locali resta forte il desiderio che si intervenga prontamente, grazie allâ€™impegno di tutti, per ridare motivi di speranza.