Riparte lo sci di fondo a Prato Gentile: il sindaco Paglione annuncia l’apertura delle piste

La neve caduta negli ultimi giorni ha regalato a Capracotta l’avvio della stagione invernale tanto atteso. A darne notizia è il sindaco Candido Paglione, che annuncia la riapertura di una parte delle piste di sci di fondo di Prato Gentile, uno dei luoghi simbolo degli sport invernali molisani.

“La nevicata degli ultimi giorni ci ha permesso di preparare una parte delle piste di sci di fondo di Prato Gentile”, spiega il primo cittadino. “Un avvio di stagione che quest’anno ha un sapore speciale: arriva infatti a pochi giorni dal riconoscimento ufficiale del Centro Federale da parte della FISI, un risultato che premia la storia e la passione che da sempre animano questo luogo”.

Il recente riconoscimento della FISI rappresenta un traguardo importante non solo per Capracotta, ma per tutto il Molise: un certificato di qualità e professionalità conquistato dopo decenni di impegno nella promozione dello sci nordico.

Il sindaco invita quindi sportivi e visitatori a vivere le prime emozioni sulla neve:

“Gli appassionati dello sci di fondo e tutti gli amanti di Prato Gentile sono i benvenuti: vi aspettiamo per vivere insieme la magia dell’inverno a Capracotta”.