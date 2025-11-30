Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia al TG1 i 30 Big in gara al Festival

La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. Nelle scorse settimane era cresciuta l’attenzione attorno al cast dei Big che sarebbero saliti sul palco dell’Ariston, tra indiscrezioni, toto-nomi e attese sempre più pressanti. Come di consueto, Carlo Conti ha annunciato la lista nell’edizione delle 13.30 del Tg1, dopo il rinvio di una settimana dovuto al lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra le grandi protagoniste del Festival. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

Le date ufficiali dell’edizione 2026 sono dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1. Lo spostamento rispetto ai primi giorni di febbraio è legato alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma nelle prime settimane del mese, che hanno reso necessario il posticipo del Festival. Le cinque serate seguiranno il format tradizionale: quattro dedicate alle esibizioni dei Big e alle cover, con la finale di sabato 28 febbraio, durante la quale sarà proclamato il vincitore della 76ª edizione.

I 30 Big in gara

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassman

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo



Commentando il cast, Conti ha sottolineato la varietà e la ricchezza di stili: “Tantissima varietà, tanti sapori diversi nella musica ed esordi. Un grandissimo fermento musicale, ancora una volta a dimostrazione di come la musica italiana sia in continua evoluzione”. Si tratta del quinto Festival diretto da Conti, che ha espresso ottimismo per l’edizione 2026: “Un Sanremo spero fortunato come lo scorso anno, con canzoni che resteranno nel tempo”.

Dopo aver svelato il cast, il conduttore è in viaggio verso Bologna, dove questa sera condurrà la finale del 68º Zecchino d’Oro, altro importante festival televisivo.