Agnone-Capracotta-Una gioia per la famiglia Kaur - Kumar: Ã¨ nata Sukoon Kaur.

Ieri pomeriggio, presso lâ€™Ospedale di Vasto, Ã¨ nata la piccola ,Sukoon kaur figlia della signora Kaur Bupinder e del signor Kumar Balwinder, una giovane coppia di origine indiana che vive ad Capracotta. Mamma e bambina stanno bene e desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale ospedaliero che le ha assistite con professionalitÃ e attenzione.Il signor Kumar Balwinder lavora presso lâ€™Azienda Casearia del signor Luciano Di Rienzo, situata in Contrada Macchia a Capracotta, con punti vendita anche ad Agnone. La nascita della piccola Soukoona rappresenta non solo un momento di grande gioia per la famiglia, ma anche un segno concreto di integrazione e radicamento nel territorio altomolisano, che accoglie con apertura e calore nuove storie, culture e tradizioni.

Tutto il personale dellâ€™Azienda Casearia si unisce alla gioia dei genitori, porgendo i piÃ¹ affettuosi auguri per il lieto evento e ringraziando di cuore, in modo particolare, la dott.ssa Annalidia Sammartino e lâ€™intero staff dellâ€™Ospedale di Vasto per la cura e la dedizione dimostrate.

Buona vita, piccola Soukoona!