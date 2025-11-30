Tragedia sulla Fondovalle Sangro: scontro frontale vicino allo svincolo di Piane dâ€™Archi, tre donne perdono la vita

Atessa (Chieti), 30 novembre â€“ Un drammatico incidente stradale si Ã¨ verificato questa mattina lungo la Strada Statale 652, la Fondovalle Sangro, nei pressi dello svincolo di Piane d'Archi, nel territorio di Atessa. Due auto â€“ una Fiat Panda e una Ford Fiesta â€“ si sono scontrate frontalmente, causando la morte di tre donne che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli.

Lâ€™impatto Ã¨ avvenuto nelle prime ore della domenica ed Ã¨ stato di una violenza tale da non lasciare scampo alle vittime. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Atessa e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso si Ã¨ rivelato inutile.

Le cause esatte dello scontro sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione lungo il tratto interessato Ã¨ stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dellâ€™area.

Secondo le prime informazioni raccolte in zona, le vittime sarebbero residenti nel territorio, una vittima di Quadri e le atre due di Pennadomo (CH)

Una tragedia che riapre il dibattito sulla sicurezza della Fondovalle Sangro, arteria fondamentale ma spesso teatro di incidenti gravi.