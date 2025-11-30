INPS e INAIL: pubblicato il concorso per 448 nuovi funzionari
È stato ufficialmente bandito il nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari da inserire nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL.
Si tratta di una significativa opportunità professionale per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, in particolare nell’ambito della famiglia professionale “Ispettore di vigilanza”.
Nel dettaglio, i posti disponibili sono così ripartiti:
355 funzionari destinati all’INPS
93 funzionari destinati all’INAIL
Come presentare domanda
Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale del Reclutamento InPA.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 10 dicembre 2025.
Informazioni e approfondimenti
Per consultare il bando completo, requisiti e modalità di selezione è possibile fare riferimento al link https://rb.gy/6ccrrf