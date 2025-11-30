Travolgente Olympia Agnonese: 5-1 al Montenero nella 13Âª giornata di Eccellenza Molisana

Una prestazione spettacolare quella offerta dai ragazzi di mister Farrocco, che nellâ€™ultimo turno di campionato di Eccellenza Molisana hanno travolto il Montenero con un netto 5-1. La squadra granata ha dominato la partita dallâ€™inizio alla fine, mostrando fraseggi e triangolazioni penetranti che hanno reso praticamente impossibile qualsiasi reazione degli avversari.

Il primo tempo si Ã¨ chiuso sul 2-0, mentre nella ripresa lâ€™Olympia ha incrementato il vantaggio con altri tre gol, uno dei quali su rigore. Protagonisti indiscussi della giornata sono stati Coppola e Cardoso, autori di due reti ciascuno, mentre il giovane juniores Iafulli ha siglato il quinto gol con una conclusione di ottima fattura.

Da segnalare anche lâ€™esordio del baby Agnonese Alessandro Antenucci, che ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo, ricevendo calorosi applausi dai tifosi.

La vittoria Ã¨ stata dedicata al presidente Russo, che oggi festeggiava il compleanno, celebrato insieme alla squadra con spumante e pizza a fine partita.

Nonostante lâ€™entusiasmo per il successo, i ragazzi di mister Farrocco guardano giÃ avanti: mercoledÃ¬ 3 dicembre allo stadio Civitelle di Agnone si disputerÃ lâ€™andata della semifinale di Coppa Molise contro la forte squadra della San Leucio Isernia. Tutti i tifosi sono invitati a sostenere i propri beniamini alle ore 14:30.

Lâ€™Olympia Agnonese continua cosÃ¬ la sua crescita settimana dopo settimana, confermandosi una squadra compatta e determinata, pronta a lasciare il segno in questo campionato.