Trionfo in Lucania: Jacopo Di Benedetto di Roccasicura vince il Premio Lucano della Fisarmonica Diatonica

Roccasicura (IS) – Continua a crescere il profilo musicale di Jacopo Di Benedetto, giovanissimo talento dell’organetto molisano, che domenica 30 novembre 2025 ha conquistato il primo posto alla Sesta edizione del Premio Lucano della Fisarmonica Diatonica, svoltasi a Tito (PZ) al Centro per la Creatività Cecilia. La manifestazione, iniziata alle ore 9, ha riunito numerosi giovani musicisti provenienti da tutto il Sud Italia.

A soli 11 anni, Jacopo rappresenta ormai una delle promesse più interessanti della musica tradizionale del territorio. Nato a Isernia e residente a Roccasicura, frequenta la prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado “Molise Altissimo”, indirizzo musicale con specializzazione in pianoforte. Allo stesso tempo porta avanti con passione lo studio dell’organetto diatonico (4 bassi), seguito dal Maestro Cosimo Altieri di Isernia.

Il 2025 è stato per lui un anno particolarmente ricco di successi. Il 9 marzo ha vinto il 4° Premio Diano della Fisarmonica Diatonica a Teggiano (SA) con il punteggio di 24/25. L’8 giugno, invece, ha trionfato al 21° Festival Meridionale dell’Organetto a Policastro Bussentino (SA), ottenendo 24,75/25, il miglior punteggio assoluto tra le categorie 2 e 4 bassi.

La vittoria al Premio Lucano conferma la crescita artistica di Jacopo e rappresenta un ulteriore motivo d’orgoglio per la comunità di Roccasicura, che guarda con entusiasmo al futuro di questo giovane e talentuoso musicista molisano.