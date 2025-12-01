Partecipa a Alto Molise

YouPol: da oggi lâ€™app della Polizia di Stato al servizio anche di chi viaggia in treno

AttualitÃ 
I milioni di viaggiatori sui treni da oggi hanno uno strumento in piÃ¹ per la loro sicurezza. Lâ€™applicazione Youpol della Polizia di Stato, infatti, estende le sue funzionalitÃ  per chi viaggia in treno e per coloro che si trovano nelle stazioni.

Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviar, segnalazionigeolocalizzate di situazioni di rischio, criticitÃ  o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni. Un gesto di pochi secondi, che puÃ² fare la differenza: foto, video o brevi messaggi raggiungono, attraverso un sistema di geolocalizzazione, le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure consentendo una valutazione immediata della segnalazione e un intervento specifico e tempestivo.

In questo modo viene ulteriormente potenziata la sicurezza nellamobilitÃ  attraverso una semplice e intuitiva app che si evolve perfacilitare ancor piÃ¹ il contatto fra cittadini e Polizia di Stato. Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, marappresenta una modalitÃ  smart di contatto. Da dicembre 2024 ad oggi sullâ€™app Youpol sono arrivate 46877 richiese di aiuto generiche, 24962 segnalazioni per droga, 3357 segnalazioni per violenza domestica e 3648 segnalazioni per bullismo. Geograficamente, la maggior parte delle segnalazioni tramite app sono arrivate dalle cittÃ  del nord e del sud.

Le persone di etÃ  compresa tra i 51 e 60 anni sono i maggioriutilizzatori, che sono circa 100.000, seguiti da persone di etÃ  comprese tra i 18 e 30, che sono circa 20.000 e poi i minorenni circa 5.000. 5650 Ã¨ la media mensile delle segnalazioni anonime, che consentono comunque alla polizia di Stato di svolgere attivitÃ  di prevenzione, controllo e repressione.

La Polizia di Stato, da sempre impegnata a rafforzare la prevenzione e il contrasto di episodi criminosi in ambito ferroviario, potenzia, con Youpol, le capacitÃ  di ascolto e monitoraggio aprendo un canale diretto con gli utenti, anche non udenti e stranieri. Con un linguaggio semplice e unâ€™interfaccia intuitiva, Youpol conferma la propria vocazione: rendere tutti parte attiva della sicurezza quotidiana e consentire alla Polizia di Stato di #essercisempre.


 

