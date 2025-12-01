Incidente Fondovalle Sangro, cordoglio per le vittime: «Tre figure note e stimate. Comunità in lutto»

Tre donne hanno perso la vita nel violento scontro frontale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre lungo la statale 652, la Fondovalle Sangro, nel territorio di Atessa, nei pressi dello svincolo di Piane d’Archi.

Le vetture coinvolte sono una Fiat Panda e una Ford Fiesta: l’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo alle occupanti. Le vittime sono Loredana Abbonizio, 64 anni, operatrice socio-sanitaria di Quadri in servizio all’ospedale “Renzetti” di Lanciano, che stava raggiungendo il lavoro alla guida della Panda; Stefania Pantalone, 66 anni, e Silvana Iezzi, 58 anni, entrambe di Pennadomo, che viaggiavano sulla Fiesta e stavano rientrando verso casa. Pantalone, ristoratrice conosciuta in paese e titolare del “Chiringuito Blue”, era andata da poco in pensione. Abbonizio, molto stimata nella comunità di Quadri, è ricordata anche per l’impegno familiare: era sposata con l’assessore comunale Guido Pacella e lascia due figli, Domenico e Cristina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Atessa, i vigili del fuoco e il 118. È atterrato anche l’elisoccorso, poi ripartito senza effettuare trasporto. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni con deviazioni sulla viabilità locale e riaperta dall’Anas intorno alle 18.45. Le due vetture, completamente distrutte, sono state poste sotto sequestro per i necessari accertamenti. La dinamica è al vaglio degli inquirenti: i rilievi puntano a chiarire le cause dell’invasione di corsia sul rettilineo dove si è consumata la tragedia. Le salme sono state trasferite all’ospedale di Chieti per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Il cordoglio delle comunità è unanime. «Ci sentiamo tutti feriti, increduli, sotto shock – scrive la sindaca di Quadri, Assunta Fagnili. È uno di quei momenti che non si vorrebbero mai vivere né tantomeno raccontare. Ma il dovere di un Sindaco è anche quello di rappresentare e dare voce al dolore collettivo. Ci stringiamo con affetto e profonda commozione a Guido, ai figli Domenico e Cristina e a tutti i familiari, in questo momento di immensa sofferenza. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Quadri, esprimo il più sentito cordoglio anche alla comunità di Pennadomo, al Sindaco Nicola Frattura e ai familiari delle vittime. Due piccoli paesi, un unico, profondo dolore che oggi ci accomuna e ci unisce nel silenzio, nella preghiera e nel rispetto».

Resta l’urgenza di fare piena luce sulle cause e di rafforzare sicurezza e prevenzione su un’arteria che, troppo spesso, finisce sulle cronache per incidenti gravissimi.

Fonte Zonalocale: https://www.zonalocale.it/2025/12/01/fondovalle-sangro-cordoglio-vittime/