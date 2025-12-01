Doppia Festa per Eduardo Di Pietro, Dottore in Scienze Giuridiche nel Giorno del Suo Compleanno

La famiglia Di Pietro si unisce con immensa gioia per festeggiare un traguardo speciale:
questa mattina, nel giorno del suo compleanno, Eduardo ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’Universitas Mercatorum di Roma, discutendo brillantemente una tesi in Diritto Tributario dal titolo “La riforma dell’autotutela” sotto la guida del chiar.mo prof. Matteo Golisano.
Un duplice festeggiamento che rende questa giornata indimenticabile!
Con orgoglio e affetto, la sua famiglia gli rivolge i più sinceri auguri per questo importante risultato e per tutti i successi che ancora lo attendono.
Congratulazioni di cuore, Eduardo!