Campobasso, spaccio nel centro cittadino: denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato della Questura di Campobasso, lo scorso 27 novembre, ha deferito allâ€™AutoritÃ Giudiziaria un giovane straniero autore di spaccio nel centro cittadino.

Le Volanti della Questura di Campobasso sono costantemente impegnate nellâ€™attivitÃ di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, che rientrano nelle finalitÃ del servizio di controllo del territorio. A tale scopo, i poliziotti dellâ€™Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico svolgono mirati controlli, soprattutto nelle aree cittadine ritenute sensibili e, in particolare, nel centro storico.

Proprio nello svolgimento di tali attivitÃ , nel pomeriggio di giovedÃ¬ scorso, gli agenti della Volante hanno notato un soggetto, di nazionalitÃ straniera, che stazionava con fare sospetto nelle vicinanze della Cattedrale del Capoluogo, in Piazza G. Pepe.

Alla vista della pattuglia, il giovane, con un gesto repentino, ha cercato di occultare qualcosa dietro una delle colonne del porticato antistante la Chiesa, noncurante della sacralitÃ del luogo in cui si trovava. I poliziotti che hanno assistito alla scena sono subito intervenuti bloccando il soggetto e recuperando quanto aveva cercato di nascondere; si trattava di un involucro contenente nove dosi di cocaina giÃ confezionate e pronte per la cessione.

Al soggetto, con a carico numerosi precedenti e segnalazioni in materia di stupefacenti e giÃ destinatario del Provvedimento di Avviso Orale adottato dal Questore di Campobasso, Ã¨ stato notificato anche il preavviso di revoca del permesso di soggiorno. Lo stesso Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ e la sua posizione Ã¨ ora al vaglio dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria per la definizione delle sue responsabilitÃ . Lâ€™episodio conferma lâ€™attenzione della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella capillare attivitÃ di vigilanza del territorio cittadino.

