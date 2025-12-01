Montenero di Bisaccia, esercitazione cinofila F.I.S.A. con dodici unitÃ  in campo

Ieri, a Montenero di Bisaccia, si Ã¨ tenuta una significativa esercitazione di ricerca persone disperse, organizzata dalla F.I.S.A. â€“ Federazione Italiana Salvamento Acquatico presso il Camping Sabbia dâ€™Oro.

Lâ€™iniziativa ha coinvolto dodici unitÃ cinofile specializzate nella ricerca e soccorso, provenienti da Abruzzo e Marche, impegnate in una serie di prove concepite per simulare scenari di intervento in contesti complessi. Le attivitÃ si sono sviluppate allâ€™interno del campeggio, dove alcuni figuranti, nascosti tra roulotte e camper, hanno interpretato il ruolo dei dispersi. La particolare conformazione dellâ€™area â€“ ricca di strutture, passaggi stretti e ostacoli artificiali â€“ ha richiesto il massimo impegno da parte del binomio caneâ€“conduttore, chiamati a dimostrare abilitÃ , concentrazione e rapiditÃ di adattamento.

A coordinare lâ€™addestramento era presente uno staff di istruttori di comprovata esperienza: il docente nazionale federale F.I.S.A. Armando Rucci, lâ€™istruttore operativo Davide Giancaterino e lâ€™Istruttore addestrativo Wiliam Dâ€™Amico, tutti appartenenti allâ€™Associazione di Protezione Civile Eracle Templari Federiciani di Pescara. A loro si Ã¨ affiancato Tonino Marinucci, istruttore addestrativo della Protezione Civile F.I.S.A. di San Benedetto del Tronto (AP), che ha partecipato alle valutazioni tecniche dellâ€™intera giornata formativa.

Soddisfazione Ã¨ stata espressa sia dagli istruttori sia dai partecipanti, che hanno sottolineato il valore dellâ€™esercitazione come momento di verifica e crescita per le unitÃ cinofile coinvolte. Lâ€™efficacia dellâ€™iniziativa Ã¨ stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della direzione del Camping Sabbia dâ€™Oro. Un ringraziamento particolare Ã¨ stato rivolto al signor Luca Santi, che ha offerto gli spazi necessari e un prezioso supporto logistico, fattori determinanti per il corretto svolgimento di unâ€™attivitÃ addestrativa cosÃ¬ complessa.

Lâ€™esercitazione rientra nel programma di aggiornamento continuo delle unitÃ cinofile F.I.S.A., che lavorano costantemente per affinare le competenze necessarie a interventi efficaci nelle situazioni di emergenza.