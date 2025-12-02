La nuova Direttrice Sanitaria Francesca Tana dal 15 dicembre al San Timoteo di Termoli

Prenderà servizio il 15 dicembre 2025, al P.O. San Timoteo di Termoli la nuova Direttrice Sanitaria, Francesca Tana. Oggi la firma del contratto nella sede ASReM di Campobasso.

La dott.ssa Tana è stata nominata con delibera Asrem n. 1408 del 27 ottobre 2025. Proveniente da Vasto, ha una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con una lunga carriera nella sanità pubblica e un ruolo di rilievo durante l'emergenza Covid-19.

Alla professionista l’augurio di buon lavoro da parte del Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo.