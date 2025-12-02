Visita del Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise, Colonnello Alessandro Poli, al Prefetto di Chieti

In data odierna il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso la Prefettura di Chieti il Colonnello Alessandro Poli, Comandante designato del Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise e il Colonnello Marco Iovinelli, Comandante cedente, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore del CME, Colonello Romeo Leonardi e dal Tenente Colonnello Adolfo Felicissimo, Capo dell’Ufficio Documentale di Chieti.

Il Colonnello Poli, già Capo di Stato Maggiore presso la Scuola Interforze per la difesa NBC a Rieti, guiderà il Comando Militare Interregionale, con sede a L’Aquila, impegnato nelle attività legate al Reclutamento, alle Forze di Completamento e alla Promozione e Pubblica Informazione sul territorio della Regione Abruzzo e Molise, oltre ad essere un punto di riferimento, a livello locale, nelle sei province delle due regioni rientranti nella propria competenza.

L’incontro odierno è stato l’occasione per un primo scambio di vedute sulle caratteristiche della provincia di Chieti, nella quale il Comando ha la propria diramazione nel dipendente Ufficio Documentale, ubicato nella Caserma “S.Ten. M.O.V.M. Francesco Spinucci” in Piazza Garibaldi, erede diretto del Distretto Militare di Chieti, istituito con Regio Decreto il 13 novembre 1870.

Il Prefetto Cupello ha rivolto al Colonnello Poli un sentito augurio per il nuovo, prestigioso incarico assunto, nella certezza che i rapporti tra Prefettura e Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise proseguiranno all’insegna della consueta, massima e costante collaborazione.