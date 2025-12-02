Campobasso: il 4 dicembre i Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara, patrona del Corpo



Il giorno 4 dicembre 2025, alle ore 10, presso la Cattedrale della Santissima TrinitÃ di Campobasso, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso celebreranno la ricorrenza di Santa Barbara martire, patrona dei Vigili del Fuoco.

La Santa rappresenta la capacitÃ di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenitÃ anche quando non c'Ã¨ alcuna via di scampo. Ãˆ stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa". La Santa Messa sarÃ celebrata dall'Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, S.E. Biagio Colaianni, alla presenza delle massime AutoritÃ civili e militari e ai Rappresentanti dei vari Enti del territorio.

Nell'area antistante la cattedrale saranno esposti alcuni degli automezzi e attrezzature di soccorso in uso al Comando di Campobasso. Tutta la cittadinanza Ã¨ invitata alla cerimonia.