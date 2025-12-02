Agnone, dicembre in fiamme: torna la Festa dei Fuochi Rituali con 26 Comuni

26 COMUNI PER LA FESTA DEI FUOCHI RITUALI DEL 6 DICEMBRE: INIZIA IL MESE DEL FUOCO DI AGNONE

Agnone si prepara a vivere le emozioni del mese del fuoco. Manca poco al primo evento: il 6 dicembre, a partire dalle 17:00, la cittÃ si infiammerÃ con la quarta edizione della Festa dei Fuochi Rituali.

Saranno 26 i Comuni che sfileranno con le loro espressioni dei riti legati al fuoco. Dal Molise ci saranno Oratino, Montefalcone nel Sannio, Salcito, Civitanova del Sannio, Pietrabbondante, Pescopennataro, Roccavivara, Montelongo, Bagnoli del Trigno, Agnone, Belmonte del Sannio, Pietracatella, Acquaviva Collecroce, Santâ€™Angelo del Pesco e Montemitro. Dallâ€™Abruzzo parteciperanno Collelongo, Tufillo, Fara Filiorum Petri, Perano, Atri e Sante Marie. Per la Toscana i fuochi di Badia Prataglia di Poppi, Pitigliano, Abbadia San Salvatore e Saturnia di Manciano. E, infine, per la Puglia il Comune di Casalvecchio.

Il percorso dellâ€™evento si snoderÃ lungo tutto il centro di Agnone, tra fuochi mobili e fuochi fissi. Ad aprire il corteo saranno le torce di Salcito, si chiuderÃ con un particolare falÃ² di Santâ€™Antonio con la forma del teatro sannitico di Pietrabbondante.

E il dicembre delle fiamme proseguirÃ con un ricco calendario composto da diversi appuntamenti, tra cultura e tradizioni.

Il mese del fuoco di Agnone Ã¨ realizzato dal Comune di Agnone, in collaborazione con la Regione Molise e la Camera di Commercio del Molise, con il sostegno di diverse realtÃ e il prezioso supporto di Poste Italiane, azienda che da anni Ã¨ main sponsor del cartellone e continua a essere attenta alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.