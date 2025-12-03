Modà, emozioni e applausi a Torino per l’ultima tappa de “La Notte dei Romantici”

Ieri sera Torino ha ospitato l’ultima tappa del tour dei Modà all’Inalpi Arena, trasformata per una sera nella casa dei romantici. Il palazzetto era gremito da oltre diecimila spettatori, pronti a vivere l’epilogo di un tour che ha toccato alcune delle principali città italiane.

Il concerto ha chiuso la seconda parte de “La Notte dei Romantici”, iniziata il 29 ottobre a Padova dopo le due date estive di giugno, tra cui il ritorno a San Siro con 56.000 spettatori e la tappa di Cagliari. La band, composta da Francesco “Kekko” Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, ha riproposto i suoi successi storici insieme ai brani dell’ultimo album 8 canzoni, incluso l’ultimo singolo Come hai sempre fatto.

Un viaggio tra i grandi classici della band

La band ha aperto con “Vivo da Re” e “Sono già solo”, scaldando subito il pubblico. Sul palco, Silvestre ha interpretato ogni brano a memoria, senza fare ricorso al gobbo, confermando il suo ruolo centrale e il legame diretto con i fan. Prima di presentare “Non ti mancherà mai il mare”, brano scritto per la figlia Gioia, ha rivolto parole sincere ai fan: “Avete fatto centro nel nostro cuore”. Tra i momenti più romantici anche “Non è mai abbastanza”. A sorpresa, è arrivato l’annuncio che ha infiammato la platea: “Torneremo molto presto a Torino, tra 10 giorni saprete quando”.

La serata è proseguita con “Cuore e vento”, una vibrante “Favola” con la chitarra elettrica di Zapparoli, e un medley dei brani più rappresentativi: “Urlo e non mi senti”, “Paura di volare”, “Fottuto inverno”, “Quando arrivano i suoi occhi” e “Non ti somiglio”. Emozione intensa anche con “Cash”, dedicata all’amico Vito Cascella, scomparso due anni fa in un incidente in moto. A seguire, “Gioia”, “Quel sorriso in volto”, “Quelli come me”, “Forse”, “Tirami l’amore in faccia”, “Dimmelo” e “Boogie love”. Non è mancato “Io non ti dimentico”, il brano portato a Sanremo 2025, accolto con grande calore.

Il pubblico accompagna la chitarra di Zapparoli

Uno dei momenti più suggestivi è stato il blocco acustico con Enrico Zapparoli alla chitarra, accompagnato dal pubblico in coro su tre brani intensi: “Dove è sempre sole”, “Quello che non ti ho detto” e “Salvami”.

Una serata indimenticabile

Il finale è stato un crescendo di emozioni: “Per una notte insieme”, “Tappeto di fragole”, “La notte”, l’invito a misurarsi sulle proprie aspirazioni piuttosto che sui social, “Arriverà”, “In tutto l’universo” (scritta per la moglie), fino alla chiusura con “Viva i romantici”, che celebra oltre vent’anni di carriera.