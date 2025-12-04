Campobasso, il bilancio dei Vigili del Fuoco: oltre 4.500 interventi dallâ€™inizio del 2025

Dal 1Â° gennaio ad oggi, 4 dicembre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha effettuato complessivamente 4.515 interventi, un dato che evidenzia lâ€™impegno costante delle squadre operative distribuite sul territorio.

La maggior parte delle attivitÃ Ã¨ stata gestita dalla Sede Centrale, che ha totalizzato 2.604 interventi. Seguono il distaccamento di Termoli con 1.408 operazioni e quello di Santa Croce di Magliano con 503. Tra le tipologie di intervento piÃ¹ frequenti figurano gli incendi, 1.200 in totale, tra cui 27 incendi di abitazione. Numerose anche le richieste per aperture di porte, che raggiungono quota 860, e per bonifiche relative a insetti, pari a 590.

Nel corso dellâ€™anno le squadre sono inoltre intervenute in 190 incidenti stradali e in 145 situazioni di dissesti statici o crolli. Il soccorso a persona ha richiesto 160 interventi, mentre le attivitÃ di ricerca di persona sono state 42. Si registrano anche 55 interventi riconducibili ad attivitÃ di polizia giudiziaria e 30 operazioni di recupero merci. I danni dâ€™acqua hanno richiesto 100 uscite. Tra gli altri interventi figurano 195 salvataggi di animali, 150 operazioni per alberi pericolanti, 160 per fughe di gas, oltre a un intervento su imbarcazione e 8 TSO.

I dati diffusi dal Comando restituiscono un quadro chiaro del volume e della varietÃ delle situazioni affrontate quotidianamente dalle squadre operative nel corso dellâ€™anno.