Un Natale che Abbraccia Tutti: Palazzo San Giorgio celebra la Solidarietà

(Campobasso, 5 dicembre 2025) – Quest’anno, a Palazzo San Giorgio, il Natale si accende con la luce più autentica: quella della solidarietà, dell’inclusione e della bellezza che nasce dal cuore. Un albero speciale, fatto di mani, pazienza e affetto, accoglie amministratori, dipendenti e visitatori al primo piano dell’edificio comunale, nell’androne che precede la sala consiliare. Un simbolo vivo di comunità, capace di raccontare storie e valori condivisi.

A realizzarlo, con straordinaria dedizione e creatività, sono stati i ragazzi dell’ANFFAS di via Toscana – Marco, Samuele, Luca, Giulio e Francesco – che hanno dato forma a palline, stelle e decorazioni artigianali, tutte diverse, tutte uniche. Accanto a loro, gli anziani del Centro sociale “L’Incontro”, che con la stessa cura e passione hanno contribuito con creazioni artistiche che arricchiscono l’allestimento. Un contributo prezioso è arrivato poi dai ragazzi del centro diurno “Casanostra” dell’AIPD di via Montegrappa, le cui decorazioni custodiscono messaggi profondi di accoglienza, unicità e rispetto delle differenze. L’albero di Natale di Palazzo San Giorgio non è solo un ornamento festivo: è un gesto corale che parla di impegno quotidiano, di educazione alla gentilezza, di cittadinanza attiva.

È il frutto del lavoro instancabile di operatori, educatori e volontari che, con professionalità e dedizione, accompagnano ogni giorno percorsi di crescita e autonomia, contribuendo a costruire una città più giusta, più inclusiva, più umana. L’Amministrazione comunale di Campobasso esprime la propria gratitudine a tutti coloro che, con il loro impegno silenzioso ma prezioso, rendono possibile tutto questo. Insieme, anche attraverso un albero di Natale, possiamo continuare a coltivare una comunità che non lascia indietro nessuno. Sull’albero solidale c’è ancora posto per nuove decorazioni e nuovi gesti di partecipazione.

L’Amministrazione comunale rivolge quindi un caloroso invito a tutte le associazioni cittadine a contribuire all’allestimento, portando il proprio segno, la propria creatività, il proprio messaggio.

Perché ogni addobbo in più è un tassello di comunità, un abbraccio simbolico che rende il Natale di Campobasso ancora più inclusivo.