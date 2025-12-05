Donne e lavoro, Campobasso maglia nera: dal Rendiconto Sociale INPS lâ€™allarme sulla disparitÃ  di genere

Irene Tartaglia (Confcommercio Molise): "E' necessaria una concorrenza leale, occorre garantire l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piÃ¹ rappresentative per contrastare il dumping contrattuale" La presentazione del Rendiconto Sociale INPS 2024 per la provincia di Campobasso, analizzato in un'ottica specifica di genere, ha messo in luce una persistente e preoccupante disparitÃ che frena lo sviluppo socio-economico del territorio. Il documento presentato questa mattina a Campobasso, alla presenza del presidente nazionale del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS, Roberto Ghiselli, mostra numeri che confermano una forte disuguaglianza nel Paese: il tasso di occupazione femminile Ã¨ del 52,5%, con un divario di 17,9 punti percentuali rispetto agli uomini. Le donne rappresentano appena il 42,3% delle nuove assunzioni e percepiscono stipendi medi inferiori del 20%. Per il Molise e la Provincia di Campobasso, la situazione Ã¨ ancora piÃ¹ critica, con la piÃ¹ bassa presenza di donne nel mercato del lavoro, registrando un tasso di occupazione femminile nettamente inferiore alla media nazionale.

Nonostante il quadro del mercato del lavoro condizionato da diversi fattori: carriere piÃ¹ discontinue, retribuzioni piÃ¹ basse, difficoltÃ di conciliazione vita-lavoro accentuate dalle condizioni delle aree interne, il tessuto imprenditoriale femminile di Campobasso mostra una notevole vitalitÃ . Ãˆ stata Irene Tartaglia, Direttore di Confcommercio Molise e componente del Comitato provinciale INPS, nel corso dell'incontro ad evidenziare come l'imprenditoria femminile rappresenti una forza vitale per i micro e piccoli esercizi del territorio. I dati sono incoraggianti, sebbene la concentrazione delle imprese riguardi settori a ridotta marginalitÃ : nella Provincia di Campobasso sono registrate 6.625 imprese femminili, contribuendo a un tasso di femminilizzazione del 27,2% in Molise, il piÃ¹ alto d'Italia. "La paritÃ di genere assume una valenza strategica: non Ã¨ piÃ¹ un elemento accessorio dell'agenda ESG, ma un vero fattore competitivo per un territorio come il nostro - ha dichiarato Tartaglia â€“ tuttavia il vero obiettivo, non Ã¨ soltanto aumentare il numero delle imprese guidate da donne, ma rafforzare la struttura, lavorando sulla formazione manageriale, upskilling digitale, strumenti di welfare aziendale, certificazione della paritÃ di genere e accesso al credito". La Direttrice ha rimarcato, infatti, che il divario si estende anche all'accesso ai servizi finanziari: al Sud, 24 donne su 100 non possiedono un conto corrente, contro una media nazionale giÃ preoccupante.

Il Rendiconto Sociale INPS Ã¨ definito uno "strumento di responsabilitÃ pubblica" che aiuta a orientare le scelte strategiche. Per affrontare il divario, la Tartaglia ha indicato due pilastri fondamentali: "E' necessaria una concorrenza leale, occorre garantire l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piÃ¹ rappresentative per contrastare il dumping contrattuale che penalizza le lavoratrici, spesso piÃ¹ vulnerabili. CosÃ¬ come sono necessari strumenti di welfare aziendale come la flessibilitÃ organizzativa, il supporto alla genitorialitÃ e i servizi all'infanzia che sono vitali per la conciliazione vita-lavoro, soprattutto in un territorio con fragilitÃ demografica".

In conclusione, l'appello Ã¨ rivolto a tutti gli attori sociali: "Siamo in una fase in cui gli strumenti ci sono, ma non sempre vengono utilizzati pienamente. La sfida Ã¨ trasformare il diritto formale in diritto sostanziale, intervenendo non solo sul mercato del lavoro, ma anche su quello educativo, culturale e sociale. La Strategia nazionale per la paritÃ di genere 2021â€“2026 Ã¨ un passo avanti fondamentale, ma va resa un piano strutturale, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, scuole, universitÃ e parti sociali. La paritÃ di genere non Ã¨ una battaglia femminile: Ã¨ una leva di crescita per il territorio, Ã¨ un investimento strategico, Ã¨ un indicatore di maturitÃ democratica del nostro Paese".