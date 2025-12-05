Controlli NAS a Campobasso: 17 quintali di alimenti non conformi sequestrati e 10 attività chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i militari del N.A.S. di Campobasso - nel corso dell’anno corrente - hanno ispezionato 552 attività (di cui 162 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 10 casi.

I controlli hanno interessato esercizi commerciali attivi in tutti i settori della produzione e commercializzazione degli alimenti, ivi compresi fast food, ristoranti etnici, street food e food truck. Nel corso delle verifiche, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 17 quintali di alimenti non conformi (prodotti che non rispettavano la normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori), per un valore complessivo di circa 45.000 euro.

Si è inoltre proceduto alla chiusura immediata - per gravi carenze igienico sanitarie e strutturalidi 10 attività (per un valore commerciale di 2.250.000 euro) tra ristoranti, bar, supermercati, macellerie, fast food e caseifici. Le anomalie più ricorrenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, rinvenimento di alimenti non tracciati, mancata adozione di idonee procedure HAACCP, carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti alla produzione, commercio, somministrazione e stoccaggio dei prodotti alimentari.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 80.000 euro ed i titolari delle aziende con difformità sono stati segnalati alle competenti Autorità Sanitaria ed Amministrativa.