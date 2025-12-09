Montagano, uomo cade dalla mountain bike: recuperato dai soccorsi

Intorno alle 11:20, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, insieme al personale del SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti a Montagano, in localitÃ Bosco Barone, per soccorrere un uomo rimasto ferito durante una escursione in mountain bike.

Lâ€™allarme era stato lanciato dal 118, che aveva richiesto lâ€™intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero del ciclista caduto lungo un sentiero boschivo. Giunti sul posto, i sanitari avevano giÃ stabilizzato il ferito, ma la conformazione del terreno rendeva difficile trasportarlo fino allâ€™ambulanza.

Grazie alla collaborazione tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, lâ€™uomo Ã¨ stato posizionato su una barella portantina e trasportato manualmente per circa 400 metri fino al mezzo sanitario. Una volta raggiunta lâ€™ambulanza, il ciclista Ã¨ stato preso in carico dal personale del 118 e trasferito al presidio ospedaliero per ulteriori cure.