Magia di Natale a Vasto: nasce il primo presepe vegetale d’autore creato con micro-piante grasse da Rossana Matrella

A Vasto (in provincia di Chieti) c’è la dottoressa in pensione Rossana Matrella che da qualche anno realizza a mano i cosiddetti “vasi vegetali d’autore” ovvero le composizioni uniche ed originali di micro-piantine grasse di vario genere e bellezza (in prevalenza succulente e cactacee) … tanto che, nel proprio laboratorio, ha aperto una vera “scuola d’arte” che collabora pure con l’Università popolare delle Tre Età della città adriatica del basso chietino al confine con il Molise. Ed è proprio una famiglia molisana che, per l’imminente Natale, ha commissionato all’artista una composizione che funga pure da “presepe vegetale” (cm 38 x 33, nella foto) avendo al centro la Natività con il Bambinello, la Madonna e San Giuseppe.

Questo è il primo “presepe vegetale” realizzato finora in assoluto, su precedente input dell’Università delle Generazioni di Agnone del Molise. Altre richieste verranno soddisfatte entro le Festività. I contenitori sono vasi di terracotta appositamente preparati oppure vasi già rotti o tagliati opportunamente, allo scopo di ospitare un “teatro semicircolare di micro-piantine” le quali hanno bisogno di pochissima manutenzione, secondo le apposite istruzioni che la creatrice consegna ai committenti.

Tali originali composizioni possono abbellire e impreziosire ambienti domestici o di lavoro, di rappresentanza o di spazi comunitari, secondo pure la grandezza del manufatto, garantendo un ornamento assai attrattivo, dal momento che il paesaggio rappresentato è unico perché, di volta in volta, differente per tipologia, posizione e caratteristica delle micro-piantine inserite ed esposte.

La signora Matrella ha partecipato a varie mostre, sia personali che collettive, con le sue suggestive creazioni che hanno suscitato tanto interesse, attenta curiosità giornalistica e successo di pubblico. Sue creazioni fanno bella mostra di sé in tante città italiane ed anche estere. Grazie alla collaborazione con la UNI3 di Vasto, l’artista intende trasmettere gratuitamente la propria arte a chiunque voglia avvicinarsi alla grande famiglia delle piante grasse e realizzare questi originali “giardinetti” di varie dimensioni, adatti anche a chi abita un monolocale.

Per contattarla: whatsapp 377-3683921 ed email << vasidautore@coccirotti.com