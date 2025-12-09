Campomarino, auto prende fuoco durante la marcia

Intorno alle 13, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti a Campomarino per lâ€™incendio di unâ€™autovettura.
Il veicolo ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente Ã¨ riuscito a fermarsi, uscire dalla carreggiata e abbandonare il mezzo prima che le fiamme invadessero lâ€™abitacolo, evitando gravi conseguenze.
Per lo spegnimento dellâ€™incendio, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato lâ€™autoprotettore delle vie respiratorie a causa dei fumi e il naspo ad alta pressione.