Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Campomarino, auto prende fuoco durante la marcia

AttualitÃ 
Condividi su:

Intorno alle 13, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti a Campomarino per lâ€™incendio di unâ€™autovettura.

Il veicolo ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente Ã¨ riuscito a fermarsi, uscire dalla carreggiata e abbandonare il mezzo prima che le fiamme invadessero lâ€™abitacolo, evitando gravi conseguenze.

Per lo spegnimento dellâ€™incendio, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato lâ€™autoprotettore delle vie respiratorie a causa dei fumi e il naspo ad alta pressione.

Condividi su:

Seguici su Facebook