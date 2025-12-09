Termoli, il Capitano Bernabei lascia il comando del NOR: nuova destinazione Isernia

Ultimo giorno alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli per il Capitano Paolo Bernabei, in trasferimento ad Isernia.

Il capitano Paolo Bernabei, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Temoli, dopo due anni, lascia lâ€™incarico. Lâ€™Ufficiale, originario di Roma e frequentatore del 2Â° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali, Ã¨ giunto a Termoli il 20 settembre 2023 e dal prossimo 10 dicembre, assumerÃ il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia.

Arruolatosi nel 1986, prima di vincere il concorso da Ufficiale, ha ricoperto vari incarichi nel Ruolo Ispettori tra cui, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2018, quello di Comandante di tre Stazioni Carabinieri: prima a Capriati a Volturno (CE), poi a Colleferro (RM) e, infine, a Rieti. Sotto il suo comando, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Termoli si Ã¨ si Ã¨ distinto per varie attivitÃ investigative prevalentemente quelle di contrasto e spaccio alle sostanze stupefacenti, delitti contro la persona e il patrimonio.

Prima di partire alla volta del Capoluogo Pentro, il Capitano Bernabei ha salutato le AutoritÃ locali e successivamente, nel corso di un incontro informale nel quale non sono mancati momenti di palpabile emozione, ha ricevuto gli auguri del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Di Santo, di tutti gli Ufficiali della Provincia di Campobasso e dei suoi diretti collaboratori.