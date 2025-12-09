La scuola entra in ospedale: aperta la nuova aula didattica nella Pediatria del Cardarelli

Uno spazio dotato di banchi e sedie colorati, di una lavagna lim ed eccezionalmente di un robot Dovì che all’occorrenza collega virtualmente l’aula con gli studenti impossibilitati a muoversi: questa mattina, presso la SC di Pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso l’inaugurazione della nuova sezione scolastica. Un traguardo importante reso possibile grazie all’impegno delle Istituzioni del territorio: Regione Molise, ASReM ed Ufficio Scolastico Regionale che hanno firmato un protocollo d’intesa. Dopo la benedizione di Padre Pietro, il taglio del nastro. “L'apertura di questa sezione scolastica – ha da subito rimarcato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti - non è solo un servizio aggiuntivo, è la conferma di un diritto fondamentale, quello allo studio. I nostri giovani, anche quando sono costretti a una degenza, non devono sentire di essere messi in pausa, né dalla vita né dal loro percorso formativo”.

“La scuola arriva in Ospedale grazie ad un progetto ministeriale – ha aggiunto la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso – Nel merito il Miur, grazie ad un finanziamento dedicato, consente ai docenti di lavorare in ospedale. Tuttavia, dietro, c’è sempre un lavoro di squadra e, in questo caso, quello dell’USR con Regione ed ASReM” Dunque, pieno raccordo tra le Istituzioni per assicurare un vero e proprio ponte tra cura e sapere.

“Oggi non è solo la cerimonia di apertura di un'aula scolastica – ha ribadito il Delegato all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Molise, Roberto Di Baggio - ma la realizzazione concreta di un obiettivo tanto semplice quanto ambizioso. L'obiettivo è estendere al più presto questo modello virtuoso, con l'apertura di analoghe sezioni anche presso le strutture ospedaliere di Termoli e Isernia” “L'inaugurazione della Sezione Ospedaliera di Campobasso – ha concluso il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - è un segnale tangibile dell'attenzione che l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise riserva all'umanizzazione delle cure ospedaliere, con una particolare attenzione ai bisogni dei più piccoli.

L'obiettivo primario non è solo la guarigione fisica, ma anche il mantenimento della normalità e della continuità educativa durante il periodo di degenza. Ringrazio le Istituzioni per la proficua collaborazione, essenziale per garantire un vero e proprio ponte tra cura e sapere.” Piena soddisfazione manifestata anche dal Direttore del Dipartimento Mistro Transmurale della Donna e del Bambino dell’ASReM, Vincenzo Biondelli e dal Direttore della SC di Pediatria-Neonatologia del P.O. Cardarelli di Campobasso, Francesco Crispino.