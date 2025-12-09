PNRR, ad Agnone finanziato il restauro di un immobile privato “aperto alla comunità”

Agnone – Attira l’attenzione in questi giorni il cantiere oramai quasi a termine in una zona periferica del comune, intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". dedicata alla rigenerazione del patrimonio rurale e dei borghi storici fondi

Il progetto riguarda il recupero di un edificio rurale definito nel cartello come “patrimonio rurale di famiglia”, quindi una proprietà privata situata però in un’area paesaggisticamente rilevante e all'interno vi è una cappella dedicata a un santo

Secondo quanto risulta, il proprietario ha partecipato a un bando regionale del 2022, rientrando tra i progetti ammessi e finanziabili. L’intervento, dal valore complessivo di circa 150.000 euro, rientra infatti tra quelli previsti dal PNRR in cui è possibile destinare risorse anche a immobili di privati, purché inseriti in iniziative con finalità culturali, turistiche o di interesse collettivo. La tabella affissa sull'immobile riporta la dicitura“aperto alla comunità”

Proprio questo aspetto, previsto dalla normativa, permette a certe strutture private di accedere ai fondi, a condizione che vi sia un beneficio pubblico chiaramente definito.