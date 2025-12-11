Provincia di Chieti, il presidente Menna premia Marco Bellelli: la NASA scelse il suo scatto di un trabocco

Questa mattina, nella sede principale della Provincia di Chieti, il presidente Francesco Menna ha consegnato una targa a Marco Bellelli, radiologo di Lanciano e autore della foto di un trabocco premiata dalla NASA lo scorso agosto come “scatto del giorno”.

Alla cerimonia hanno preso parte la consigliera Silvia Di Pasquale, la classe II D del convitto “Vico” di Chieti – coinvolta nel progetto “L’Umanesimo accoglie la scienza”, a cui partecipa anche Bellelli – accompagnata dai docenti Alvida Taricani, Giuseppe Sanelli e Nunzio Mezzanotte. Presenti anche il proprietario del trabocco, Rinaldo Verì, e Giuseppe Bellelli, fratello del medico e capo della Procura di Pescara.

Durante l’incontro, il presidente Menna ha espresso il suo apprezzamento per l’opera di Bellelli, ringraziandolo “per aver portato la Costa dei Trabocchi nel mondo, mostrando alla comunità internazionale la bellezza di questi luoghi”. Oltre alla targa, il presidente ha omaggiato l’autore con un libro sulla Via Verde.



Bellelli ha poi raccontato agli studenti presenti i retroscena dello scatto premiato, che hanno seguito con grande attenzione e a cui hanno posto alcune domande al termine della presentazione. La cerimonia si è svolta davanti alla gigantografia della foto, esposta nel corridoio che conduce alla presidenza della Provincia, simbolo della bellezza dei trabocchi e del talento locale celebrato a livello internazionale.