Kings World Cup Nations 2026: convocazione in nazionale per il termolese Niccolò Marino, ex Olympia Agnonese

TERMOLI, 11.12.2026 – Grande entusiasmo a Termoli per la convocazione nella nazionale di Kings League del termolese Niccolò Marino.

Il calciatore, classe 1999, sta disputando la League con gli “Stallions”, squadra con cui si è subito messo in mostra. Nei giorni scorsi è arrivata la convocazione per indossare la maglia azzurra in vista dei mondiali, la Kings World Cup Nations 2026, che si disputeranno in Brasile il prossimo gennaio.

Niccolò Marino, centrocampista e calciatore di lunga esperienza, gioca da anni nei campionati di Eccellenza molisana e ha vestito, a livello giovanile, le maglie di Pescara e Crotone. Successivamente ha militato in diverse squadre tra cui Vasto Marina, Olimpia Agnonese, Ururi e Guglionesi.

Ora si prepara alla grande vetrina della Kings League, il format di calcio a 7 indoor che unisce sport e spettacolo, ideato nel 2022 in Spagna dall’ex calciatore Gerard Piqué e dallo streamer Ibai Llanos. Da allora la League ha conosciuto una rapida diffusione in diversi Paesi.

Questa mattina Niccolò Marino è stato ricevuto dal Sindaco Nicola Balice e dal Vicesindaco e Assessore Michele Barile, che gli hanno augurato un grande “in bocca al lupo” per il mondiale di gennaio, dove sarà protagonista con la maglia azzurra.