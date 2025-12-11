Vittorio Feltri onorato in Molise: pergamena della Fierezza Sannita e presentazione del libro

Uomo a alta percentuale di fedeltà: giornalista di vasto sapere, scrittore, saggista, opinionista; Guardiese per vocazione e adozione – sarà egli conferita Onorificenza del Molise e della fierezza Sannita”. L’artistica pergamena sarà egli favorita dalla presidenza del Consiglio regionale del Molise, per mano del Presidente Quintino Pallante Curata dal presidente del Consiglio Regionale, unitamente all’Amministrazione Termolese guidata dal Sindaco Nico Balice e dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, la cerimonia avverrà nel salone del Comune di Termoli in video conferenza con Milano il giorno venerdì 12 dicembre prossimo alle ore 11,00 tra un festival di cultura, condivisioni e aggregazioni, per terminare con un brindisi di gioia e un tripudio di nuove speranze. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro dal titolo: Chi non Legge è Perduto