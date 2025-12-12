Arcigay Molise contro lâ€™onorificenza a Feltri per le sue dichiarazioni offensive e discriminatorie

Arcigay Molise esprime la propria ferma opposizione al conferimento dell'Onorificenza del Molise e della Fierezza Sannita prevista per Vittorio Feltri, come annunciato dalla stampa locale per domani, 12 dicembre 2025, a Termoli presso il salone del Comune. Riteniamo che la nostra regione meriti di conferire riconoscimenti coerenti con i propri valori civili, fatti di accoglienza, rispetto e inclusione.

La figura di Vittorio Feltri, nel corso del tempo, si Ã¨ resa protagonista di numerose dichiarazioni pubbliche che riteniamo incompatibili con l'idea stessa di un'onorificenza istituzionale.

Nel luglio 2018, durante la trasmissione L'Aria che Tira su La7, Feltri affermÃ²: Â«Milano Ã¨ un vivaio di finocchiÂ», aggiungendo che non avrebbe mai usato la parola "gay" perchÃ© preferiva chiamare le persone LGBT+ con epiteti come Â«ricchioniÂ» o Â«frociÂ». Anche in ulteriori interventi pubblici ha sostenuto che parole come "frocio" non sarebbero offensive perchÃ© presenti nei dizionari, legittimando cosÃ¬ l'uso pubblico di un linguaggio denigratorio verso le persone LGBT+.

Da ricordare inoltre il titolo di Libero del 2019: "Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay". Dopo lo scalpore e l'indignazione suscitati, l'allora direttore editoriale Feltri si giustificÃ² in maniera assurda: Â«Abbiamo semplicemente fatto una fotografia dell'Italia: che calino il fatturato e il PIL Ã¨ un dato di fatto, e che aumentino i gay pure. Tra la prima e la seconda frase c'Ã¨ un avversativo. Li abbiamo messi assieme solo perchÃ© Ã¨ una fotografia di due fenomeni italiani: dove Ã¨ il problema? Non riesco a capire. Sono critiche ridicoleÂ».

Diverse sono state anche le dichiarazioni sessiste: nel maggio 2025, durante una trasmissione Rai, Feltri dichiarÃ² che "le donne vittime di violenza possono venire a casa mia. Se sono bone"; in un editoriale del novembre 2020 su Libero, commentando il caso di una ragazza stuprata, scrisse che la vittima "ingenua" avrebbe fatto meglio a stare alla larga; nel marzo 2019, su Twitter, attaccÃ² la giornalista Lilli Gruber sostenendo che lei avrebbe meno diritto di parlare di aborto perchÃ© "Ã¨ in menopausa quindi non ha piÃ¹ titoli dei maschi per discettare del tema"; nel febbraio 2018 criticÃ² un manifesto contro molestie sessuali firmato da attrici italiane scrivendo su Twitter: "Guardo le foto di alcune firmatarie... e mi domando chi possa avere il coraggio di sfiorarle"; nel febbraio 2017 pubblicÃ² su Libero un titolo sessista su Virginia Raggi, definendola "Patata bollente", riducendo la sindaca a oggetto di allusioni sessuali. L'episodio suscitÃ² forte indignazione e Feltri fu condannato per diffamazione aggravata, confermando il carattere sessista e offensivo della pubblicazione.

Nel 2021, inoltre, dichiarÃ² di volere Hitler al governo e sempre nello stesso anno, in un'intervista a Le Iene, lo definÃ¬ "severo ma giusto", suscitando indignazione e condanne da parte di associazioni e istituzioni.