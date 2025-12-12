Caso Energia Pulita, gli avvocati di Roberti: ‘Nessuna notifica ricevuta, fiducia nel GUP’”

ANSA Molise ha appena pubblicato una notizia secondo cui nei confronti del Presidente della Regione Molise, Ing. Francesco Roberti, assistito dal sottoscritto e dall'Avv. Giuseppe Stellato, la Procura avrebbe richiesto un rinvio a giudizio per la notoria vicenda di Energia Pulita con udienza fissata al 22.1.2026.

Nel prendere amaramente atto che al proprio assistito non è stato ancora recapitato alcunché e che, pertanto, in questo paese si continuano a considerare gli organi di stampa come propalazione diretta degli organi giudiziari e di notificazione, preme rappresentare che la richiesta della Procura, laddove effettivamente esistente, dovrà poi passare al vaglio, per la prima volta, di un "giudice terzo" che è il GUP.

Il fatto è ancor di piu' rammaricante perché ha negato al Presidente la possibilità di informare direttamente la cittadinanza di quanto accaduto. Il collegio difensivo rimane fortemente convinto dell'innocenza del Presidente Roberti e della validità delle articolatissime argomentazioni svolte sul piano sostanziale e sul piano processuale e ritiene obiettivamente, del tutto naturale che anche la Procura della Repubblica desideri sottoporre siffatte complesse questioni all'esame di un Giudice.

Campobasso 12.12.2025

Av. Mariano PRENCIPE

Avv. Giuseppe STELLATO